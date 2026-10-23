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Politica Interna

Carburanti. Frijia (Fdi): “dal governo misure concrete per sostenere imprese e lavoratori

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - "Il Governo Meloni interviene per affrontare le difficoltà legate al caro carburanti con misure concrete a sostegno dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca. La bozza del decreto prevede il rafforzamento del credito d'imposta sul gasolio, la sospensione dei canoni di leasing dei veicoli aziendali fino al 31 marzo 2027, contributi a fondo perduto per agricoltori e pescatori e nuove tutele contrattuali per gli autotrasportatori. Sono interventi che testimoniano l'attenzione dell'Esecutivo verso le esigenze delle categorie produttive e la volontà di sostenere chi ogni giorno garantisce servizi essenziali. In questo contesto, è importante distinguere le posizioni delle principali associazioni nazionali di categoria da quelle dei comitati autonomi che proseguono la protesta in alcuni territori. Le difficoltà del settore meritano ascolto e risposte, ma è altrettanto necessario garantire la continuità delle forniture e limitare i disagi per imprese e cittadini. L'obiettivo deve essere quello di proseguire il confronto, individuare soluzioni concrete e consentire alle attività di riprendere regolarmente". Lo dichiara Maria Grazia Frijia, deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Trasporti.

(AGENPARL)
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