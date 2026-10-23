Carburanti: Peluffo (Pd), Governo incapace. Pd presenterà emendamento su tetto al carburante

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - "Ancora una volta il Governo Meloni interviene sull'emergenza carburanti senza affrontare il problema alla radice. Il nuovo decreto prevede aiuti per alcune categorie, ma non contiene interventi strutturali né introduce un tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio.
Per questo il Partito Democratico presenterà un emendamento al decreto Carburanti VI per introdurre un tetto pubblico, temporaneo e dinamico ai prezzi dei carburanti, fondato su parametri oggettivi e trasparenti.
Non chiediamo un prezzo amministrato per sempre, ma uno strumento straordinario per impedire che le tensioni internazionali si traducano in aumenti ingiustificati a danno di cittadini e imprese.
Il Governo non può continuare a compensare una parte dei rincari con risorse pubbliche, lasciando immutati i meccanismi di formazione dei prezzi. Ci aspettiamo che maggioranza e Governo si confrontino nel merito, nell'interesse del Paese".
Roma, 22 ottobre 2026