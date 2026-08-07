Università di Firenze | Tutte le informazioni sui corsi di laurea a numero programmato

*Firenze, 7 agosto 2026*

Comunicato stampa

numero programmato*

*Le scadenze per fare domanda di ammissione e sostenere i test di accesso*

L'Università di Firenze si prepara al nuovo anno accademico ed è pronta ad

accogliere matricole e studenti all'inizio del loro percorso magistrale.

*Per i corsi* di laurea triennale e magistrale, *ad accesso libero*, le

1 luglio.

*Per i corsi di laurea a* *numero programmato*, invece, sono previste

delle *prove

di ammissione*. I test devono essere sostenuti secondo le date e le

modalità previste dai bandi (*vai alla pagina*

*Le prossime scadenze*

Per la laurea triennale in *Sustainable Business for societal challenges* la

domanda per la seconda sessione di prove va formulata entro il *24

agosto* (anche

in questo caso è prevista una terza prova).

Il *25 agosto* si chiudono i termini per le domande relative ai percorsi

magistrali in* Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia* e

in *Psicologia

del ciclo di vita e dei contesti*.

Per le lauree triennali in *Design, tessile e moda e* in *Product,

interior, communication and eco-social design* è possibile iscriversi

all'ultima prova di ammissione entro il *27 agosto*.

Venerdì *28 agosto* si chiuderanno, invece, le domande di ammissione al

procedura prevede anche una prova pratica attitudinale.

I termini per le domande di ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico

in *Scienze della Formazione primaria *si chiuderanno *domenica 30 agosto*.

Fino al *4 settembre* sarà possibile fare domanda di ammissione ai corsi di

laurea triennale in *Professioni sanitarie;* *Biotecnologie applicate alle

scienze della salute umana*; *Biotecnologie Molecolari e delle Produzioni

Sostenibili*; *Scienze Biologiche*; *Scienze dell'educazione e della

formazione*;* Scienze e tecniche psicologiche*; *Scienze farmaceutiche

applicate-controllo qualità*; *Tecniche e tecnologie per le costruzioni e

il territorio*; *Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno

arredo edilizia (TEMA)*. Stessa scadenza per la domanda per le lauree

magistrali a ciclo unico in *Farmacia* e *Chimica e tecnologia

farmaceutiche*.

Per accedere ai corsi di laurea a ciclo unico in *Medicina e chirurgia *

e in *Odontoiatria e protesi dentaria*, è necessario prima frequentare

un *"semestre

aperto"*: dovranno essere seguiti corsi di base (Chimica e propedeutica

biochimica, Biologia, Fisica) e sostenuti i relativi esami i cui risultati

determineranno una graduatoria nazionale. I vincitori potranno frequentare

il secondo semestre.

Le iscrizioni al semestre aperto si sono chiuse il* 3 agosto* sul portale

*Universitaly* (entro il 6 agosto era previsto il pagamento del contributo

presso Unifi). Tutte le info sono disponibili nella *pagina dedicata*

sul sito dell'Ateneo fiorentino.

Per scoprire come è organizzato il semestre aperto e quali servizi offre

l'Ateneo al riguardo è in programma un *Welcome Day*

che

si svolgerà online giovedì *27 agosto* (ore 10).

laurea magistrale a ciclo unico interamente in lingua inglese attivata in

Toscana, è prevista una prova di ammissione nazionale – l'International

Medical Admission Test (IMAT) – che si svolgerà il *29 settembre*. Il bando

di ammissione sarà pubblicato successivamente all'emanazione del relativo

Decreto Ministeriale.

A breve usciranno anche i bandi per le *lauree magistrali delle* *Professioni

sanitarie.*