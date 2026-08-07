Università di Firenze | Tutte le informazioni sui corsi di laurea a numero programmato

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - *Firenze, 7 agosto 2026*
Comunicato stampa
numero programmato*
*Le scadenze per fare domanda di ammissione e sostenere i test di accesso*
L'Università di Firenze si prepara al nuovo anno accademico ed è pronta ad
accogliere matricole e studenti all'inizio del loro percorso magistrale.
*Per i corsi* di laurea triennale e magistrale, *ad accesso libero*, le
1 luglio.
*Per i corsi di laurea a* *numero programmato*, invece, sono previste
delle *prove
di ammissione*. I test devono essere sostenuti secondo le date e le
modalità previste dai bandi (*vai alla pagina*
*Le prossime scadenze*
Per la laurea triennale in *Sustainable Business for societal challenges* la
domanda per la seconda sessione di prove va formulata entro il *24
agosto* (anche
in questo caso è prevista una terza prova).
Il *25 agosto* si chiudono i termini per le domande relative ai percorsi
magistrali in* Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia* e
in *Psicologia
del ciclo di vita e dei contesti*.
Per le lauree triennali in *Design, tessile e moda e* in *Product,
interior, communication and eco-social design* è possibile iscriversi
all'ultima prova di ammissione entro il *27 agosto*.
Venerdì *28 agosto* si chiuderanno, invece, le domande di ammissione al
procedura prevede anche una prova pratica attitudinale.
I termini per le domande di ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico
in *Scienze della Formazione primaria *si chiuderanno *domenica 30 agosto*.
Fino al *4 settembre* sarà possibile fare domanda di ammissione ai corsi di
laurea triennale in *Professioni sanitarie;* *Biotecnologie applicate alle
scienze della salute umana*; *Biotecnologie Molecolari e delle Produzioni
Sostenibili*; *Scienze Biologiche*; *Scienze dell'educazione e della
formazione*;* Scienze e tecniche psicologiche*; *Scienze farmaceutiche
applicate-controllo qualità*; *Tecniche e tecnologie per le costruzioni e
il territorio*; *Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno
arredo edilizia (TEMA)*. Stessa scadenza per la domanda per le lauree
magistrali a ciclo unico in *Farmacia* e *Chimica e tecnologia
farmaceutiche*.
Per accedere ai corsi di laurea a ciclo unico in *Medicina e chirurgia *
e in *Odontoiatria e protesi dentaria*, è necessario prima frequentare
un *"semestre
aperto"*: dovranno essere seguiti corsi di base (Chimica e propedeutica
biochimica, Biologia, Fisica) e sostenuti i relativi esami i cui risultati
determineranno una graduatoria nazionale. I vincitori potranno frequentare
il secondo semestre.
Le iscrizioni al semestre aperto si sono chiuse il* 3 agosto* sul portale
*Universitaly* (entro il 6 agosto era previsto il pagamento del contributo
presso Unifi). Tutte le info sono disponibili nella *pagina dedicata*
sul sito dell'Ateneo fiorentino.
Per scoprire come è organizzato il semestre aperto e quali servizi offre
l'Ateneo al riguardo è in programma un *Welcome Day*
che
si svolgerà online giovedì *27 agosto* (ore 10).
laurea magistrale a ciclo unico interamente in lingua inglese attivata in
Toscana, è prevista una prova di ammissione nazionale – l'International
Medical Admission Test (IMAT) – che si svolgerà il *29 settembre*. Il bando
di ammissione sarà pubblicato successivamente all'emanazione del relativo
Decreto Ministeriale.
A breve usciranno anche i bandi per le *lauree magistrali delle* *Professioni
sanitarie.*