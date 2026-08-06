Vergarolla: Serracchiani, fu ecatombe pianificata freddamente

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Un punto fermo rimane: quell'ecatombe fu freddamente pianificata e le
vittime furono italiane. Da quel momento in poi per moltissimi cominciò la
fuga, l'abbandono delle case e l'esodo". Lo ha detto la deputata del Pd
Debora Serracchiani oggi nell'aula di Montecitorio, intervenendo nell'80/o
anniversario della strage avvenuta il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di
Vergarolla a Pola, per l'esplosione di diverse mine.
"Indelebile è la macchia di un delitto mai giudicato da alcuna autorità",
ha scandito Serracchiani, aggiungendo che "la rievocazione non basta" ed
esortando a "cogliere l'esempio, patito nella carne e nel sangue di quei
nostri compatrioti, di ciò che non deve essere più".
subita dal corpo vivo della Nazione se non facessimo nostro, con il dolore
e il rimpianto, anche il monito durissimo che si leva dalla spiaggia di
Pola. Se non capiremo che Vergarolla è uno dei volti del male".
Serracchiani nel suo discorso si è dichiarata "coinvolta in modo speciale",
drammi dell'esodo giuliano-dalmata", ha riconosciuto il "prezioso lavoro
degli storici" e ha elogiato l'opera della Comunità degli Italiani di Pola.
(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Un punto fermo rimane: quell'ecatombe fu freddamente pianificata e le