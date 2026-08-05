Sicurezza: Pd Fvg, nuovi agenti Polizia stiano in città non sui confini

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Buon lavoro ai nuovi agenti che a breve saranno in servizio nelle città
della nostra regione, dove c'è un grande bisogno di presidiare i territori
e soprattutto le aree urbane, non certo i confini. Il problema della
carenza di organico nelle forze dell'ordine rimane anche con i nuovi
arrivi, che a malapena coprono i pensionamenti e non possono permettere di
aumentare l'incisività della presenza e dell'azione della Polizia di Stato.
A fronte delle esigenze autentiche dei nostri concittadini è assurdo che il
Consiglio dei Ministri abbia deciso l'assunzione straordinaria di 500
poliziotti da mandare specificamente a controllare le frontiere: saranno
del Pd Fvg Linda Tomasinsig, in occasione della cerimonia del giuramento
dei nuovi agenti della Polizia di Stato, che si accingono a completare il
percorso formativo.
(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Buon lavoro ai nuovi agenti che a breve saranno in servizio nelle città