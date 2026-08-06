(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Sulle scuole arrivano finalmente i fatti e non le solite promesse della sinistra: la firma del contratto per i dirigenti scolastici restituisce la giusta dignità e il meritato riconoscimento a chi guida i nostri istituti. Si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza che dà risposte concrete a circa 8mila professionisti. Un plauso al ministro Giuseppe Valditara per aver chiuso definitivamente la stagione dei blocchi contrattuali. L'impegno della Lega, al governo e in parlamento, prosegue con determinazione per valorizzare il personale scolastico, assicurare continuità alle trattative anche per il prossimo triennio e mettere la scuola al centro della crescita del Paese".
Scuola: Marti (Lega), firma contratto presidi segna svolta decisiva per il personale
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