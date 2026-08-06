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Politica Interna

LAVORO, MAZZELLA (M5S): “MARITTIMI UMILIATI, GOVERNO TROVI SUBITO FONDI

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "In queste ore, ho depositato un'interrogazione parlamentare per chiedere conto di una questione poco nota, ma non per questo meno importante, afferente alle onorificenze dei marittimi, bloccate da oltre 20 anni. La Medaglia d'Onore per Lunga Navigazione rappresenta il massimo riconoscimento formale della Repubblica Italiana per la nostra gente di mare, conferito a chi ha maturato decenni di servizio, sacrifici e navigazione effettiva. Eppure, ci troviamo di fronte a una paralisi strutturale inaccettabile: l'iter burocratico per l'emanazione del decreto si conclude regolarmente, ma la consegna materiale delle onorificenze metalliche è bloccata da oltre un ventennio. Secondo i dati consolidati dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vi è un bacino di ben 3.736 marittimi aventi diritto che restano in attesa della medaglia. Questa gravissima disfunzione amministrativa assume connotati etici e sociali allarmanti, poiché l'elevata età anagrafica dei beneficiari fa purtroppo sì che molti decorati decedano nell'attesa, trasformando una legittima soddisfazione morale da riconoscere in vita in una tardiva cerimonia alla memoria. Per porre fine a questa mortificazione istituzionale, ho presentato un'interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere uno stanziamento straordinario quantificato in oltre 7,8 milioni di euro, necessario per azzerare integralmente questo stratificato arretrato. Pertanto, l'auspicio è che quanto prima si dia ascolto a chi reclama diritti e non privilegi". Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, senatore del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della X Commissione di Palazzo Madama.

(AGENPARL)
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