Infrastrutture, Zinzi (Lega): Fortorina era nostro impegno, orgogliosi giornata di oggi

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Sulla Fortorina come Lega avevamo preso un impegno con i cittadini che in campagna elettorale ci chiedevano di accelerare, per poter finalmente avere un'opera strategica, attesa e fondamentale per dare slancio e una maggiore connessione al territorio del Sannio. Ci siamo riusciti e siamo orgogliosi di questa giornata, con l'inaugurazione del secondo stralcio del primo lotto della SS 212 insieme al vice ministro Edoardo Rixi che ringraziamo per il costante impegno che profonde per la Campania. La completa realizzazione dell'opera è un obiettivo ambizioso che intendiamo perseguire per restituire a queste comunità un'infrastruttura che è il simbolo di una Campania che grazie alla Lega al Governo e agli investimenti senza precedenti messi in campo dal ministro Matteo Salvini sta voltando pagina. Lo sviluppo del Mezzogiorno e della nostra regione passa da opere come questa in grado di migliorare la vita dei nostri cittadini, collegare al meglio diverse zone della regione rimaste per anni isolate e agevolare il tessuto produttivo locale. E' un investimento sul futuro che stiamo portando avanti, con risorse, cantieri sbloccati e infrastrutture che sono il segno tangibile di un cambiamento che chiedevamo per la nostra regione".
Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, a margine dell'inaugurazione del secondo stralcio del primo lotto della SS 212 Fortorina.