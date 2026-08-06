(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - a:hover {
.btn a {
border-radius: 7px;
@media only screen and (max-width: 620px) {
INCENDIO LAURENTINA, LEGA: SOPRALLUOGO COMMISSIONE ECOMAFIE CONFERMA DISCARICA ABUSIVA. ATTENZIONE COSTANTE FINO ALLA COMPLETA BONIFICA E ALLA TUTELA DEI CITTADINI
Lo dichiarano in una nota congiunta Davide Bordoni, Segretario Regionale Lega Lazio, Angelo Valeriani, Segretario Romano Lega, e i Consiglieri Capitolini della Lega, Maurizio Politi e Fabrizio Santori.
"Quello che sembrava un incendio boschivo ha portato alla luce una vera e propria discarica abusiva con rifiuti stratificati e interrati che continuano a bruciare a livello sotterraneo, rendendo l'aria irrespirabile per i residenti del Municipio IX. Ringraziamo il Presidente Morrone per la tempestività dell'intervento e per la determinazione nel richiedere l'accesso immediato alla Procura della Repubblica di Roma. È fondamentale spegnere definitivamente i focolai, accertare la natura dei materiali e punire severamente gli eventuali responsabili di questo scempio ambientale. Come rappresentanti della Lega sul territorio romano e capitolino – concludono Bordoni, Valeriani, Politi e Santori – continueremo a monitorare la situazione giorno per giorno in stretta sinergia con la Commissione e con gli organi competenti. La nostra attenzione rimarrà altissima finché la zona non sarà completamente messa in sicurezza, bonificata e la qualità dell'aria garantita per tutte le famiglie del quartiere. Sulla salute dei cittadini di Roma e sulla lotta alle ecomafie non faremo sconti a nessuno".