Guccini: Braga (Pd), Camera gli dedichi una commemorazione ufficiale a settembre

"Ci ha lasciato Francesco Guccini. Non è stato solo uno dei più grandi cantautori italiani, ma un poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo, unire generazioni e dare voce a emozioni, storie di vita e a una visione che continuerà ad accompagnarci anche dopo la sua scomparsa". Lo ha detto in Aula alla Camera la capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga.

"Credo sia giusto e doveroso – ha aggiunto – che la Camera, alla ripresa dei lavori a settembre, dedichi un momento per ricordare una delle figure più straordinarie della nostra musica, della nostra poesia e della nostra cultura. Ciascuno di noi potrà rendergli omaggio attraverso le sue parole e le sue canzoni".

Roma, 6 agosto 2026