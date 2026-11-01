Presidente Fontana a palazzetto Italia di Seoul, omaggio ad aziende e università italiane: “Costruttrici di opportunità nel mondo

Seoul, Presidente Fontana incontra comunità cattolica e personale diplomatico. Domani vertici su intelligenza artificiale e con Speaker Parlamento

Seoul, 1 nov – Nel corso della missione istituzionale a Seoul, il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha incontrato il personale dell’Ambasciata d’Italia e, nella festa di Ognissanti, la comunità cattolica italiana.

“Siete il volto dell’Italia in Corea. Vedere il vostro lavoro e l’entusiasmo di tanti giovani che amano il nostro Paese è motivo di gioia e orgoglio”, ha dichiarato Fontana in Ambasciata, ringraziando l’Ambasciatrice Emilia Gatto e tutto il sistema Italia per l’impegno nel rafforzare le relazioni culturali ed economiche con un Paese di grande rilievo soprattutto per lo sviluppo tecnologico. A questo proposito Fontana ha in programma domani un confronto con Hae Min Lee, Senior Secretary per l’intelligenza artificiale e la pianificazione per il futuro della Presidenza della Repubblica di Corea e un meeting bilaterale con il Presidente dell’Assemblea nazionale sudcoreana, Cho Jeong-sik, nella sede del Parlamento coreano.

Dopo la messa nella chiesa di San Francesco, il Presidente della Camera ha portato i suoi saluti stamattina a una rappresentanza della comunità cattolica italiana. Un ringraziamento particolare lo ha rivolto a padre Giancarlo Faldani, originario di Cittadella (Padova) e da 57 anni in Corea, e a padre Vincenzo Bordo, noto per aver fondato case di accoglienza e servizi di distribuzione di pasti alle persone in difficoltà, un impegno riconosciuto anche dalle autorità locali.

“Testimoni di fede in una terra lontana, ai quali va la mia riconoscenza per le opere, per il servizio alle comunità, per il bene comune”, ha sottolineato il Presidente della Camera.

Nel Paese sono diversi milioni i cristiani, con una diffusa presenza sul territorio. Il prossimo anno a Seoul è attesa la Giornata mondiale della gioventù.