Close Menu
Trending
domenica 1 Novembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Presidente Fontana a palazzetto Italia di Seoul, omaggio ad aziende e università italiane: “Costruttrici di opportunità nel mondo

RedazioneBy Updated:Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - Seoul, Presidente Fontana incontra comunità cattolica e personale diplomatico. Domani vertici su intelligenza artificiale e con Speaker Parlamento

Seoul, 1 nov – Nel corso della missione istituzionale a Seoul, il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha incontrato il personale dell’Ambasciata d’Italia e, nella festa di Ognissanti, la comunità cattolica italiana.

“Siete il volto dell’Italia in Corea. Vedere il vostro lavoro e l’entusiasmo di tanti giovani che amano il nostro Paese è motivo di gioia e orgoglio”, ha dichiarato Fontana in Ambasciata, ringraziando l’Ambasciatrice Emilia Gatto e tutto il sistema Italia per l’impegno nel rafforzare le relazioni culturali ed economiche con un Paese di grande rilievo soprattutto per lo sviluppo tecnologico. A questo proposito Fontana ha in programma domani un confronto con Hae Min Lee, Senior Secretary per l’intelligenza artificiale e la pianificazione per il futuro della Presidenza della Repubblica di Corea e un meeting  bilaterale con il Presidente dell’Assemblea nazionale sudcoreana, Cho Jeong-sik, nella sede del Parlamento coreano.

Dopo la messa nella chiesa di San Francesco, il Presidente della Camera ha portato i suoi saluti stamattina a una rappresentanza della comunità cattolica italiana. Un ringraziamento particolare lo ha rivolto a padre Giancarlo Faldani, originario di Cittadella (Padova) e da 57 anni in Corea, e a padre Vincenzo Bordo, noto per aver fondato case di accoglienza e servizi di distribuzione di pasti alle persone in difficoltà, un impegno riconosciuto anche dalle autorità locali.

“Testimoni di fede in una terra lontana, ai quali va la mia riconoscenza per le opere, per il servizio alle comunità, per il bene comune”, ha sottolineato il Presidente della Camera.

Nel Paese sono diversi milioni i cristiani, con una diffusa presenza sul territorio. Il prossimo anno a Seoul è attesa la Giornata mondiale della gioventù.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl