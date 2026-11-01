OSPFE – AUSLFE – Comunicato stampa congiunto ENDOCRINOLOGIA FERRARESE PREMIATA: A MARTINA VERRIENTI IL PREMIO “L’ENDOCRINOLOGO 2026” DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - Ferrara, 31 ottobre 2026
ENDOCRINOLOGIA FERRARESE PREMIATA: A MARTINA VERRIENTI IL PREMIO "L'ENDOCRINOLOGO 2026" DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA
Un importante riconoscimento per l'endocrinologia ferrarese. La dottoressa Martina Verrienti, dirigente medico dell'Unità Operativa di Endocrinologia e Malattie del Ricambio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara (diretta dalla prof.ssa Maria Chiara Zatelli), ha vinto il premio "L'Endocrinologo" 2026 della Società Italiana di Endocrinologia (SIE).
Il riconoscimento è stato attribuito per la sua attività di autrice per la rivista L'Endocrinologo, il periodico della Società Italiana di Endocrinologia dedicato all'aggiornamento clinico e alla divulgazione scientifica rivolta agli specialisti.
Per l'Arcispedale Sant'Anna è motivo di orgoglio: un risultato che valorizza l'impegno dei professionisti dell'Endocrinologia di Cona non solo nella cura dei pazienti, ma anche nella diffusione delle conoscenze all'interno della comunità endocrinologica nazionale.