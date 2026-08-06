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Politica Interna

Covid, Loizzo (Lega): audizione è tripudio di autocelebrazione, siamo su scherzi a parte

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Noi volevamo sapere da Conte cosa nasconde su uno dei momenti più bui della storia del nostro Paese, non assistere ad un tripudio di autocelebrazione, slogan e proclami con cui evidentemente vorrebbe spostare l'attenzione pur di non fare chiarezza sulla commessa per la fornitura di mascherine contraffatte e tutte le altre irregolarità che in questi giorni hanno riempito le pagine dei giornali. Perfino sul Pnrr è riuscito a fare affermazioni paradossali, senza aver capito, forse, che in un momento in cui i tassi erano a zero con il Piano di ripresa e resilienza ci stava indebitando a tasso variabile per decenni. Di citazioni dotte e autocelebrazioni, sinceramente, non ce ne facciamo nulla, e troviamo anche incommentabili certe dichiarazioni come quelle sulla decisione di rilancio del debito pubblico attraverso strumenti come il superbonus che invece ha affossato il Paese e che ci ha impedito di uscire già quest'anno dalla procedura d'infrazione europea. Scelte tragiche, fatte in un momento storico drammatico che oggi, per l'ennesima volta, mostrano tutta la sua inadeguatezza che purtroppo continuerà ancora a pesare sui nostri cittadini. Consiglio spassionato a Conte: eviti di darci ancora lezioncine sulla gestione della pandemia. Numero uno, parla di darwinismo sociale nella gestione della sanità? Peccato che invece l'ha esposta ad una situazione di enorme disagio con profonde ingiustizie nel sistema sanitario nazionale per errori, inadempienze e teorie non dimostrabili e impositive. Numero due, parla di garanzie costituzionali? Peccato che l'impunità non si può nascondere dietro al valore della verità che milioni di italiani hanno il diritto di conoscere e lo dobbiamo soprattutto a chi non c'è più, a chi ha dato la vita, e a chi si è tolto la vita. Tutte follie, e continuando ad ascoltare l'audizione di Conte, ho come l'impressione di stare su 'Scherzi a parte'".

(AGENPARL)
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