Comunicato stampa resoconto presentazione festa “Madonna Nostra” e convegno legalità a Carmiano 6-8-26 ad

Tutto pronto per l'evento "I Giorni dellaMadonna Nostra",i solenni festeggiamenticivili e religiosi in programma a Carmianodall'8 all'11agosto, e il 3 settembre, giornata di ringraziamento dedicata all'83° anniversario dello scampato pericolo del bombardamento del 1934.



Il programma è stato illustrato questa mattina a Palazzo Adorno dal sindaco di Carmiano Gianni Erroi, assieme al vice sindaco Salvatore De Cruto e all'assessora Roberta Indennidate, dal parroco della Parrocchia Sant'Antonio Abate Riccardo Calabrese e dai componenti dell'Associazione Madonna Nostra e San Vito Martire (Alessio Del Vecchio, Sabrina Puscio, Rebecca Puscio, Salvatore Invidia, Antonio Piero Martena, Maria Lucia Paladini, Massimiliano Ciccarese, Fabio Rucco e Francesco Sole).

Organizzata dall'Associazione "Madonna Nostra e San Vito Martire", con il patrocinio della Provincia di Lecce, l'iniziativa nasce con l'intento di stimolare un dibattito profondo sul ruolo delle regole nella società contemporanea. La legalità non può ridursi ad un mero rispetto formale di norme e divieti, ma deve evolversi un uno strumento concreto per abbattere le diseguaglianze, tutelare i più deboli e realizzare una vera equità sociale. L'incontro vedrà la partecipazione di illustri relatori ed esperti del settore legalità e sociale: Anna Rita Pasca, presidente prima sezione civile Corte di Appello Lecce, Maria Vallefuoco, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, Francesco Mandoi, già procuratore aggiunto presso la Direzione Nazionale Antimafia, che tratterà il tema del valore della legalità come prerequisito per la giustizia sociale, e Luigi Melica, direttore del dipartimento di Scienze Giuridiche di UniSalento. A moderare i lavori sarà Alessio Del Vecchio.

A tal proposito il presidente della Provincia Fabio Tarantino evidenzia: "Scegliere di dedicare uno spazio alla legalità all'interno della festa patronale di Carmiano significa riconoscere che il senso di una comunità si misura anche dalla capacità di confrontarsi sui valori che tengono insieme il vivere civile. Per questo la Provincia di Lecce ha concesso il proprio patrocinio ad un'iniziativa che mette al centro il rapporto tra cittadini, istituzioni e responsabilità. È una visione che condividiamo e che si inserisce nel percorso che stiamo portando avanti sul legame tra legalità e sviluppo: dove crescono fiducia e trasparenza, cresce anche la capacità di un territorio di costruire opportunità".



Lecce, 6 agosto 2026