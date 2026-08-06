Comunicato stampa protocollo interventi deblattizzazione 6-8-26 rl

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Deblattizzazione sul territorio provinciale: la Provincia di Lecce prosegue le attività di coordinamento promosse per il miglioramento dell'efficacia delle campagne di intervento.
Perciò, facendo seguito agli incontri che si sono svolti a Palazzo dei Celestini, ha trasmesso a tutti i Comuni del Salento il Protocollo d'Intesa, il Vademecum tecnico-operativo e il Kit di comunicazione istituzionale, che l'Ente ha predisposto in collaborazione con Acquedotto Pugliese.
Il Protocollo, si ricorda, è una proposta finalizzata alla definizione di un modello stabile di collaborazione tra Provincia, Comuni e Acquedotto Pugliese, al fine di favorire una programmazione coordinata degli interventi, la condivisione di indirizzi tecnico-operativi e l'adozione di strumenti comuni di comunicazione e monitoraggio.
"La Provincia di Lecce considera il contributo delle Amministrazioni comunali elemento essenziale per la costruzione di un modello organizzativo realmente condiviso", dichiara il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino. "Rendere una campagna efficace e tempestiva richiede l'allineamento degli interventi di deblattizzazione comunali con quelli di AQP e il coordinamento e la collaborazione tra tutte le parti coinvolte".
Intanto, in attesa della sigla del Protocollo, la Provincia ha fornito alle Amministrazioni altri due documenti utili: il Vademecum, che è stato pensato quale strumento di supporto destinato ai Comuni, contenente criteri organizzativi e indicazioni operative per una gestione coordinata delle campagne di deblattizzazione,mentre ilKit di comunicazione istituzionale fa in modo che ci sia la diffusione di linee guida coordinate, ad uso dei canali comunicativi di ogni Amministrazione, al fine di informare i cittadini.
Lecce, 6 agosto 2026