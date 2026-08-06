CATANZARO – CERRATO – POMPEO (PD): Stipendi non pagati ai lavoratori delle aziende che consegnano pannolini e ausili: la Regione chiarisca immediatamente la situazione

«Negli ultimi giorni sono stato contattato da alcuni lavoratori e lavoratrici delle aziende subappaltatrici impegnate nel servizio di consegna dei pannolini e degli ausili assorbenti. Le segnalazioni ricevute riferiscono di stipendi non corrisposti che sarebbero conseguenza del mancato pagamento delle fatture da parte dell'azienda appaltatrice. Si tratta di una situazione che desta forte preoccupazione e che richiede un'immediata verifica da parte della Regione Piemonte.» Lo dichiara Angelo Catanzaro , consigliere comunale del Partito Democratico di Torino.

«Non conosco quale sia la reale situazione e proprio per questo chiedo all'Assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, di accertare con la massima urgenza quanto sta accadendo. Se le segnalazioni ricevute dovessero trovare conferma, ci troveremmo di fronte a una vicenda gravissima che coinvolge lavoratori, lavoratrici e le loro famiglie, oltre a un servizio essenziale destinato a migliaia di persone fragili. È necessario fare immediatamente chiarezza e, qualora emergano criticità, intervenire senza ulteriori ritardi affinché nessun lavoratore debba subire le conseguenze di eventuali ritardi nei rapporti economici tra aziende.»

Alla richiesta di chiarimenti si unisce Claudio Cerrato, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Torino.

«Ci aspettiamo una risposta immediata dall'Assessore Riboldi. Quando sono in gioco gli stipendi dei lavoratori e un servizio fondamentale rivolto alle persone più fragili non c'è spazio per rinvii o silenzi. La Regione ha il dovere di chiarire rapidamente quale sia la situazione e di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire sia il rispetto dei diritti dei lavoratori sia la continuità del servizio. Chiediamo trasparenza, tempi certi e responsabilità: nessuna famiglia deve vivere nell'incertezza e nessuna persona fragile deve correre il rischio di vedere compromesso un servizio indispensabile.»

Sulla vicenda interviene anche Laura Pompeo, consigliera regionale del Partito Democratico.

«Se la situazione fosse effettivamente quella che emerge dalle segnalazioni ricevute, ci troveremmo di fronte a un fatto estremamente grave. Alla ripresa dei lavori del Consiglio regionale depositerò immediatamente un'interrogazione per conoscere la reale situazione, le eventuali responsabilità e le iniziative che la Giunta intende assumere. Il compito dell'Assessore Riboldi è porre immediato rimedio. Se non è in grado di farlo, intervenga direttamente il Presidente Cirio. Comprendiamo che il Presidente abbia in questo momento altre priorità, come le imminenti elezioni politiche nazionali, ma il Piemonte non può essere messo in secondo piano. Qui ci sono lavoratori che attendono il proprio stipendio, famiglie che vivono nell'incertezza e persone fragili che hanno diritto a un servizio essenziale. Da Palazzo Lascaris ci aspettiamo risposte immediate e fatti concreti, non il silenzio.»