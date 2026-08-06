(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Sorprende che Francesco Emilio Borrelli, invece di concentrarsi sull'emergenza che stanno vivendo migliaia di famiglie dei Campi Flegrei, preferisca alimentare una polemica politica del tutto pretestuosa. Mentre lui era impegnato a fare l'appello delle presenze in Aula, la Lega era ed è al fianco delle popolazioni colpite. Lo abbiamo dimostrato fin dalle prime ore successive alla forte scossa, esprimendo vicinanza ai cittadini, ringraziando la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, il personale sanitario, i volontari e tutti coloro che stanno lavorando senza sosta per garantire assistenza e sicurezza.
CAMPI FLEGREI, ZINZI (LEGA): “BORRELLI CERCA POLEMICHE, LA LEGA È AL FIANCO DEI CITTADINI CON I FATTI
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