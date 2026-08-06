CAMPI FLEGREI: CASO (M5S), CITTADINI STANCHI, SERVE LEGGE SPECIALE E CAMBIO DI PROSPETTIVA

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Il terremoto del 31 luglio ha colpito duramente Pozzuoli, lasciando un bilancio ancora provvisorio ma già pesantissimo: circa mille sfollati, edifici scolastici e di culto inagibili, danni alle infrastrutture, alla rete idrica e alle attività economiche della città. Come Movimento 5 Stelle sin dall'inizio abbiamo provato a collaborare in maniera costruttiva, a ogni tavolo, in Commissione e in Aula. Insieme al presidente Roberto Fico lo stiamo facendo senza sosta fin dalle prime ore dell'emergenza. Non accettiamo, quindi, che qualcuno provi a puntare il dito contro la Regione Campania o contro il suo presidente. Sulla dichiarazione dello stato di emergenza maggioranza e governo stanno tentando di scaricare le proprie responsabilità e di trasformare una vicenda drammatica in uno strumento di propaganda, anche in vista della prossima campagna elettorale. Quando ieri il senatore di Fratelli d'Italia Rastrelli ha parlato dello "scempio della sinistra" sul territorio, avrebbe dovuto considerare che anche nel suo partito vi sono esponenti, come Giulia Cosenza, che da tempo incidono sulle vicende economiche e urbanistiche di Pozzuoli. In ogni caso, noi continueremo a lavorare con serietà e spirito costruttivo. Ma i cittadini sono stanchi di sentirsi ripetere che si sta lavorando per loro e che le risorse sono state stanziate, quando poi sul territorio gli interventi procedono lentamente o non si vedono affatto. Diverse misure contenute nel decreto in preparazione le avevamo già proposte mesi fa, dalla sospensione di tasse e tributi al superamento della vergognosa disparità tra terremotati di serie A e di serie B ma ci è stato detto sempre no. Continuare a intervenire con provvedimenti parziali dopo ogni nuova scossa non risolverà il problema. Serve una legge speciale per i Campi Flegrei e un vero cambio di prospettiva, capace di affrontare il bradisismo in maniera strutturale, in modo da consentire ai cittadini di poter convivere con il bradisismo nella massima sicurezza possibile e al territorio di poter continuare a svilupparsi. Noi, insieme al presidente Fico, siamo pronti a fare la nostra parte".
CAMPI FLEGREI: CASO (M5S), CITTADINI STANCHI, SERVE LEGGE SPECIALE E CAMBIO DI PROSPETTIVA
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