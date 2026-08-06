CAMERA DEI DEPUTATI. AUDIZIONE CONTE ALLA COMMISSIONE COVID AL TERMINE DELLE VOTAZIONI

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - L’audizione di Giuseppe Conte davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid convocata per giovedì 6 agosto, è al termine delle votazioni in Aula alla Camera dei Deputati.
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Al termine delle votazioni antimeridiane delle Assemblee di Camera e Senato, presso l’aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da sars-cov-2 svolge l’audizione del deputato Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio.