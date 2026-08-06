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Politica Interna

Agricoltura, Cavandoli (Lega): Investimenti importanti per sostenere comparto, filiera, allevamento, latte, olivicoltura e incentivare ricambio generazionale e innovazione

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Oggi abbiamo approvato un DDL molto atteso con oltre 1,2 miliardi di euro per il sostegno e lo sviluppo del comparto agricolo, con attenzione agli investimenti, al ricambio generazionale e all'innovazione. Si è incrementato il fondo per la sovranità alimentare sostenendo colture di interesse strategico, proteggendo produzioni locali e allevamenti autoctoni, incrementando la sicurezza e l'autonomia alimentare di qualità. Per affrontare la crisi idrica, abbiamo prorogato l'entrata in vigore della normativa sul deflusso ecologico: si dà più tempo per armonizzare la tutela ecologica dei corsi d'acqua con l'esigenza del comparto agricolo, oltre alle opere finanziate dal Ministro Salvini per trattenere le acque, migliorare le reti di acque potabili e la sicurezza degli approvvigionamenti. Interventi oggi più che mai necessari ed urgenti, che vengono sempre contrastati dall'allarmismo della sinistra immobilista. Il settore agricolo italiano oggi vale il 2% del PIL, ma l'intera filiera del sistema agroalimentare arriva a circa il 15% del PIL, e con questi investimenti strategici puntiamo a dare più stabilità e remunerazione all'attività agricola". Lo dichiara Laura Cavandoli, deputata della Lega capogruppo in commissione Agricoltura durante la dichiarazione di voto sul DDL Coltivaltalia alla Camera dei deputati.

(AGENPARL)
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