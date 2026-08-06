Agenzia nr. 1790 – US Fasano, Scianaro (FdI): “Profonda amarezza per esclusione dal campionato di calcio

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Con profonda amarezza, mi trovo a esprimere il mio disappunto per l'esclusione dell'US Fasano al prossimo campionato di calcio. Questo evento segna una brutta pagina nella storia della nostra città e sottolinea l'importanza di affrontare determinate questioni con la necessaria prudenza, evitando di farsi prendere dai facili entusiasmi.
Ora è tempo di ricominciare. È necessario impegnarsi affinché il nome della città di Fasano continui a brillare nel panorama sportivo, restituendo fiducia ai sostenitori e a tutti i cittadini. È un momento di riflessione e di azione, e insieme possiamo lavorare per un futuro migliore per il nostro amato sport. Con determinazione e impegno"./comunicato
(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Con profonda amarezza, mi trovo a esprimere il mio disappunto per l'esclusione dell'US Fasano al prossimo campionato di calcio. Questo evento segna una brutta pagina nella storia della nostra città e sottolinea l'importanza di affrontare determinate questioni con la necessaria prudenza, evitando di farsi prendere dai facili entusiasmi.