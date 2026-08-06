Agenzia nr. 1788 – Ex Ilva, Borraccino all’assemblea pubblica organizzata dal Circolo PD Grottaglie

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto
Nota del consigliere regionale del Pd Cosimo Borraccino.
"Ho preso parte all'ennesima iniziativa messa in campo dal PD volta a fare luce sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva.
L'assemblea pubblica organizzata dal Circolo PD Grottaglie ha rappresentato un momento fondamentale di confronto con i cittadini, utile a ribadire quali siano le azioni che intendiamo adottare al fine di affrontare questa ingente problematica che si è aggravata a causa delle scelte (o delle mancate scelte) del Governo nazionale di centrodestra negli ultimi 4 anni.
Occorrono risposte ai lavoratori, servono misure concrete, servono luoghi di dialogo pubblico che permettano un confronto diretto con le persone.
Per tale motivo, ritengo che ogni iniziativa promossa dai Circoli PD della provincia jonica sia simbolo di presidio democratico, fondato sulla trasparenza e sulla volontà di comunicare senza filtri ciò che sta accadendo.
Una politica che accompagni la transizione ambientale e produttiva e che tuteli la salute dei cittadini.
Sono fattori imprescindibili, sui quali il Governo Meloni ha continuato a procrastinare, fino a generare un clima di assoluta incertezza, se non quello della chiusura dell'area a caldo.
I giorni che trascorrono sono come un cappio al collo di questi lavoratori, un cappio che si stringe sempre di più per effetto di un Governo che si è sottratto alle proprie responsabilità in una delle più importanti crisi industriali del Paese, risultando persino assente all'incontro convocato con tutte le organizzazioni sindacali.