66° Foire du Valais – Martigny, dal 2 all’11 ottobre 2026

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Aosta, giovedì 6 agosto 2026
L'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali informa che è stato pubblicato l'Avviso per acquisire manifestazioni di interesse al fine di procedere all'individuazione di un soggetto per lo svolgimento di attività di promozione e commercializzazione di prodotti con riconoscimento di qualità DOP, IG, PAT e DOC della Valle d'Aosta presso lo stand istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta in occasione della 66° edizione della Foire du Valais che si svolgerà a Martigny dal 2 all'11 ottobre 2026.
É possibile prendere visione dell'Avviso e della relativa documentazione a questo link