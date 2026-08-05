Scalfaro: Graziano (Pd), da Bignami attacco gravissimo, da valutare denuncia per vilipendio

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "È gravissimo l'attacco del capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami alla memoria di un padre costituente e di una figura di grande italiano come l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Siamo davanti a un partito che ha perfino scippato e si è appropriato delle prime strofe dell'inno nazionale e che oggi, con assoluta tranquillità, arriva ad attaccare la Presidenza della Repubblica e la storia delle istituzioni repubblicane". Lo dichiara il deputato democratico Stefano Graziano.
"È una situazione gravissima, al limite del vilipendio. Valuteremo in ogni sede come comportarci di fronte a parole che colpiscono non solo una persona, ma una figura che ha rappresentato la Repubblica e i valori della Costituzione", conclude Graziano.
Roma, 5 agosto 2026