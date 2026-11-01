AGENDA CAMERA DI DOMANI, LUNEDÌ 2 NOVEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - PRESIDENTE
📌 Seoul. 11 ora locale: Blue house. Incontro con Hae Min Lee, Senior Secretary per l’intelligenza artificiale e per la pianificazione per il futuro della Presidenza della Repubblica di Corea.
📌Seoul. 15 ora locale: sede dell’Assemblea nazionale della Corea del Sud.
Bilaterale con il Presidente dell’Assemblea nazionale della Corea del Sud Cho Jeong-Sik Cho.
EVENTI
📌 15 – Sala della Regina – Stati generali dell’educazione e della prevenzione. Saluto del vicepresidente della Camera Mulè. Diretta webtv
📌 17.30 – Sala del Mappamondo – Celebrare Pier Paolo Pasolini nel giorno della sua scomparsa. Messaggio del Questore della Camera Trancassini. Diretta webtv
CONFERENZE
📌 14.30 – Dario Carotenuto. Presentazione libro: Se in una notte piovosa il tuo tetto fosse il cielo
📌 16 – Paolo Maria Chiesa. Presentazione libro Correre oltre, oltre il correre” di Giulio Civitella. Correre oltre la stanchezza, oltre la paura, oltre il tempo. Una storia di passione, amicizia e coraggio che insegna a non fermarsi mai
📌 17.30 – Simone Billi. Presentazione evento Francesco per Francesco, celebrazione dei 800 anni dalla morte del Santo