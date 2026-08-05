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Puglia

Comunicato stampa dichiarazione Tarantino su Nautico Gallipoli 5-8-26

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Sono sinceramente sorpreso dalle dichiarazioni del sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano, perché rischiano di alimentare una narrazione che non trova riscontro negli atti e che finisce per mettere in secondo piano l'unico obiettivo che dovrebbe accomunare tutti: consegnare al territorio un nuovo Istituto Nautico moderno, sicuro e all'altezza della sua storia.
 

La Provincia di Lecce ha seguito l'intero procedimento nel pieno rispetto della normativa e delle procedure previste. La conferenza di servizi si è conclusa positivamente sul progetto definitivo; le modifiche intervenute nella fase esecutiva riguardano esclusivamente aspetti tecnici e strutturali, senza alterare le valutazioni già espresse dagli enti competenti. Anche la verifica del progetto esecutivo è stata condotta dall'Inail, senza che emergesse la necessità di ulteriori autorizzazioni. Si tratta di elementi oggettivi, documentati negli atti del procedimento.

 
Dispiace che, invece di confrontarsi su questi fatti, si scelga la strada della polemica pubblica. In una fase così delicata serve responsabilità istituzionale, perché ogni iniziativa che rallenti o comprometta la realizzazione dell'opera rischia di produrre un danno non alla Provincia, ma agli studenti, alle famiglie e all'intero territorio.
La Provincia continuerà a fare la propria parte con la massima trasparenza e determinazione, difendendo la correttezza dell'operato dei propri uffici e mettendo in campo ogni iniziativa utile affinché il nuovo Nautico possa essere realizzato nei tempi più rapidi possibili.
 

Su un'opera di questa importanza non possono prevalere le contrapposizioni tra istituzioni. Devono prevalere il rispetto degli atti, delle procedure e, soprattutto, l'interesse pubblico".
 

(AGENPARL)
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