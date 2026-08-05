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Comunicato Stampa 1412/2026 Ambiente: riunito il Comitato sulla qualità dell’aria. Venturini, “Incontro con gli amministratori per condividere idee e proposte”. ARPA sigla intesa interregionale per la funzione meteo

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - REGIONE DEL VENETO

– Giunta Regionale –

(AVN) – Venezia, 5 agosto 2026
Monitoraggio dello stato dell'aria, condivisione delle strategie future e importanti novità normative sono stati al centro del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) riunitosi oggi a Venezia.
A margine dell'incontro, l'assessore regionale Elisa Venturini ha espresso soddisfazione per il percorso di collaborazione intrapreso con il territorio: "Desidero ringraziare i numerosi amministratori componenti del CIS che, insieme ai propri esperti del settore ambiente, hanno partecipato attivamente all'incontro odierno. La loro presenza, numerosa ed interessata, dimostra quanto il tema della qualità dell'aria sia prioritario per le nostre comunità e quanto sia fondamentale unire le forze tra i diversi livelli istituzionali".
Partendo dal quadro tecnico e dalle necessità concrete espresse dagli amministratori, l'assessore ha ufficializzato la svolta sulla questione dei motori termici: "L'incontro di oggi si è rivelato uno strumento estremamente utile e apprezzato per confrontarsi per tempo con sindaci, presidenti di provincia e tecnici. La situazione dell'aria del Veneto è particolare, soprattutto per questioni legate alla conformazione dell'area nella quale viviamo, e le azioni dei Comuni si inseriscono nella cornice legislativa europea. La qualità dell'aria negli ultimi anni è migliorata in Veneto e dimostra che l'impegno dimostrato ha portato ai risultati. Ora ci saranno nuove sfide con il recepimento della direttiva europea che pone obiettivi più impegnativi".
Riguardo alla nuova intesa interregionale, ARPA Veneto ha siglato un accordo strategico con le agenzie ambientali di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Piemonte per rafforzare la sinergia su clima, meteorologia, ambiente marino, idrologia e qualità dell'aria. L'accordo punta ad allineare monitoraggio e previsioni per migliorare l'efficienza dei servizi per la collettività.
(AMBIENTE)

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