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Politica Interna

?​​​​Ambiente: Marino (PD), garantire bonifica di Mazzarrà in Sicilia dopo scioglimento comune

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Lo scioglimento del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea in provincia di Messina per infiltrazioni mafiose, disposto dal Ministro dell'Interno, impone la massima attenzione affinché non venga rallentato o compromesso il percorso di bonifica della discarica di contrada Zuppà. La legalità deve essere ristabilita con fermezza, ma al tempo stesso bisogna garantire la piena continuità amministrativa di un intervento fondamentale per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Sarebbe gravissimo non utilizzare i 32,2 milioni di euro già stanziati per la chiusura e la messa in sicurezza del sito": è quanto dichiara la deputata Dem Maria Stefania Marino.

"Chiedo al governo, alla struttura commissariale e a tutte le istituzioni coinvolte di assicurare che il cronoprogramma venga rispettato e che i finanziamenti non subiscano ritardi o revoche. Mazzarrà Sant'Andrea ha già pagato un prezzo altissimo tra emergenze ambientali, vicende giudiziarie e infiltrazioni criminali: oggi è indispensabile trasformare questa fase delicata in un'occasione per riaffermare insieme legalità, trasparenza e risanamento ambientale, senza mettere a rischio un intervento atteso da anni dal territorio": conclude.

(AGENPARL)
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