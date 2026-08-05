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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – Torna a zampillare la “Capa di ferro

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - FINALMENTE TORNA A ZAMPILLARE LA "CAPA DI FERRO":

RIATTIVATA LA STORICA FONTANELLA

DI LUNGOMARE IMPERATORE AUGUSTO

In queste settimane il Comune ha provveduto alla sostituzione del gruppo interno della fontanella, mentre Acquedotto Pugliese ha completato gli interventi di competenza e le nuove analisi, che hanno dato esito conforme, consentendo così la riapertura del punto di erogazione.

"Oggi restituiamo finalmente ai baresi un piccolo simbolo della nostra città. La Capa di Ferro non è soltanto una fontanella: è un luogo della memoria quotidiana, dove generazioni di cittadini e visitatori si sono fermati per abbeverarsi. In molti mi avevano richiesto di far rimettere in funzione quella fontana a servizio dei residenti di bari vecchia, dei turisti e dei tanti runners che corrono lungo quel tratto di lungomare. Finalmente ieri abbiamo avuto il responso positivo da parte della Asl sulla qualità dell'acqua e oggi il primo zampillo. L'acqua è un bene di tutti e le Cape di ferro sono un patrimonio identitario che va custodito. Per questo abbiamo seguito passo dopo passo gli interventi necessari, insieme ad Acquedotto Pugliese e all'ASL, fino alla riapertura in piena sicurezza. Ora sta a tutti noi prenderci cura".

(AGENPARL)
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