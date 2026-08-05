COMUNICATO STAMPA Piano del fabbisogno del personale, ok dalla Giunta: in arrivo 30 nuove assunzioni e 17 progressioni verticali

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 -
L'atto d'indirizzo, promosso dall'assessore al Personale Andrea Chiarato, segue di poche ore la formalizzazione dell'assunzione di 22 assistenti sociali, confermando la centralità delle politiche sul personale nell'agenda dell'amministrazione.
"L'atto approvato oggi rappresenta una risposta concreta e strategica alle necessità della nostra comunità – ha affermato il sindaco Matilde Celentano –. Prevediamo di integrare l'organico comunale con ulteriori 27 unità per l'annualità in corso, alle quali si aggiungeranno altri 3 ingressi programmati per il 2027. Accanto alle nuove entrate, abbiamo voluto dare un segnale forte di attenzione a chi già lavora con dedizione all'interno dell'Ente: la delibera prevede infatti ben 17 progressioni verticali , uno strumento fondamentale per valorizzare le competenze maturate sul campo e gratificare le legittime aspettative del personale di ruolo. Un'amministrazione efficiente ha bisogno sia di forze fresche, sia di dipendenti motivati e riconosciuti nel proprio valore. Sono estremamente soddisfatta di questo risultato, che non è casuale ma frutto di un'attenta e rigorosa programmazione economico-finanziaria, volta a restituire efficienza, modernità e vicinanza ai cittadini in tutti i settori chiave della città. Ringrazio l'assessore al Personale Andrea Chiarato, la dirigente Manuela Zuffranieri e la segretaria generale Alessandra Macrì per il grande lavoro svolto che consente al nostro Comune nuova linfa, con procedure del tutto trasparenti".
L'assessore Chiarato, entrando nei dettagli ha spiegato le modalità di reclutamento e la ripartizione dei profili professionali: "Le nuove assunzioni – ha precisato l'assessore Chiarato – saranno coperte attraverso una combinazione di strumenti di reclutamento: lo scorrimento delle graduatorie concorsuali dell'Ente, l'indizione di nuovi concorsi e la mobilità esterna nelle percentuali previste dalla normativa vigente. Entro la fine dell'anno l'Ente potenzierà in modo significativo settori strategici. Sul fronte scolastico ed educativo sono previste le assunzioni di 9 nuovi istruttori educativi, a cui si sommano 12 progressioni verticali nello stesso profilo. Per la sicurezza e la Polizia Locale, integreremo 4 agenti tramite mobilità esterna che si vanno a sommare alla precedente programmazione di due unità da mobilità e 3 da concorso e scorrimento graduatorie dell'Ente, non da ultimo la programmazione dell'assunzione del nuovo comandante attraverso un concorso pubblico. La lista si completa infine con l'assunzione di 8 istruttori amministrativi, 2 funzionari amministrativi e un funzionario tecnico attraverso lo scorrimento di graduatorie dell'Ente oltre a u funzionario contabile e un funzionario specialista giuridico tramite concorso pubblico. Infine, per dare solidità all'azione di governo, la dirigenza potrà avvalersi di un incarico ex articolo 110 del Tuel legato al mandato sindacale. Per il 2027, la programmazione prevede già l'ingresso di 3 operai specializzati tramite scorrimento delle graduatorie vigenti dell'Ente. Le progressioni verticali interesseranno invece 12 istruttori educativi, tre funzionari amministrativi e due operatori esperti".