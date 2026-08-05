(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Gli Emirati Arabi Uniti rafforzano la propria presenza nei mercati africani attraverso la cooperazione economica e tecnologica. Il gruppo emiratino UXE ha firmato un accordo di partnership strategica con il gruppo sudafricano NASCENT, alla presenza del Ministro del Commercio Estero degli EAU, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.
L’intesa arriva a coronamento di una precedente visita ufficiale della delegazione di UXE in Sudafrica, finalizzata a tessere legami con le principali realtà industriali e tecnologiche del Paese.
Obiettivi e settori chiave
L’accordo punta a stabilire una collaborazione di lungo termine orientata allo sviluppo di progetti innovativi in settori ad alta tecnologia. Tra i pilastri dell’intesa figurano:
- Trasformazione digitale e adozione di soluzioni intelligenti.
- Smart cities e mobilità intelligente.
- Soluzioni di sicurezza avanzate.
- Opportunità congiunte di investimento per sostenere l’economia digitale globale.
Il Ministro Al Zeyoudi ha sottolineato come l’accordo rappresenti un modello virtuoso per le partnership guidate dal settore privato, capaci di accelerare la transizione digitale e di consolidare i legami economici tra gli EAU e il continente africano. Sulla stessa linea l’amministratore delegato di UXE Group, Abdulla Al Suwaidi, che ha definito l’alleanza una pietra miliare per l’espansione internazionale del gruppo e per lo scambio di competenze tecnologiche avanzate tra Medio Oriente e Africa.