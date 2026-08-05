(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Bene la proposta di Valditara di vietare il velo integrale nelle scuole, esattamente come previsto nella proposta di legge di Fratelli d'Italia sul separatismo islamico in discussione alla Camera dei Deputati. Una norma che abbiamo fortemente voluto e che approveremo a breve per tutelare non solo i diritti delle donne e la loro libertà di scelta, ma anche la sicurezza nazionale. Siamo inflessibili con coloro che vorrebbero importare sul nostro territorio nazionale pratiche integraliste e oscurantiste, che mortificano le donne e mettono a repentaglio la nostra sicurezza. Coprire il volto in Occidente non è accettabile, e viola valori e principi per noi non negoziabili. Con l'approvazione della nostra legge il burqa sarà vietato ovunque".
Scuola, Kelany (FdI): Bene proposta Valditara che richiama pdl su separatismo islamico
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