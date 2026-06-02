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Politica Interna

FdI. Domani alla Camera le piante celebrano 80 della Repubblica

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2026 - "Vivaismo, Eccellenza e Identità d'Italia". Alla Camera dei deputati un importante appuntamento istituzionale in cui le piante celebrano gli 80 anni della Repubblica Italiana. Sarà un'occasione di confronto fondamentale per il settore, che vedrà la partecipazione e gli interventi di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e della filiera florovivaistica. Interverranno Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei deputati, Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Vannino Vannucci, Presidente dell'Associazione Vivaisti Italiani; Francesco Ferrini, Presidente del Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale di Pistoia; Irene Gori, deputato di Fratelli d'Italia, componente della commissione Agricoltura. L'evento, che si terrà domani 3 giugno 2026 alle ore 14:00, è promosso dal Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale di Pistoia e dall'Associazione Vivaisti Italiani (AVI).
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