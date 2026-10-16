Siria, tra Russia e mondo arabo cambiano gli equilibri

Damasco torna nella circoscrizione araba del Fondo monetario internazionale e rilancia la cooperazione con la Banca Mondiale per finanziare la ricostruzione. Gli Stati Uniti aprono agli investimenti, mentre Mosca negozia il futuro delle proprie basi militari sulla costa siriana. La nuova leadership cerca di diversificare le alleanze economiche senza interrompere i rapporti strategici con la Russia.

La Siria sta attraversando una trasformazione che va ben oltre la ricostruzione delle infrastrutture distrutte dalla guerra. Dopo anni di isolamento economico e diplomatico, Damasco cerca di rientrare nei circuiti finanziari internazionali, attrarre investimenti e ristabilire relazioni con istituzioni e governi dai quali era rimasta a lungo distante. Ma il cambiamento più significativo riguarda il modo in cui la nuova leadership siriana sta ridisegnando i propri rapporti con le potenze straniere. Il ritorno nella rappresentanza araba presso il Fondo monetario internazionale, l’apertura agli investimenti statunitensi e la prosecuzione dei negoziati con Mosca sulle installazioni militari indicano una strategia di diversificazione delle relazioni internazionali. La Siria non sembra orientata a sostituire semplicemente un interlocutore con un altro, quanto piuttosto a costruire nuovi margini di autonomia attraverso una rete più ampia di rapporti economici, politici e strategici.

L’annuncio arrivato dalle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale, in corso a Bangkok, rappresenta uno dei segnali più evidenti di questa nuova fase. A partire dal 1° novembre, la Siria tornerà a far parte della circoscrizione araba del FMI, lasciando il gruppo della Federazione Russa al quale aveva aderito nel 2012. La decisione, comunicata dal ministero delle Finanze siriano dopo gli incontri tra il ministro Mohammed Yisr Barnieh, il governatore della Banca centrale Mohammad Safwat Raslan e il rappresentante della circoscrizione araba Ali Al-Hosani, conclude un periodo di quattordici anni durante il quale Damasco aveva mantenuto la propria rappresentanza nell’istituzione finanziaria internazionale attraverso il gruppo guidato da Mosca. Il cambiamento ha un significato istituzionale preciso, perché modifica il contesto nel quale la Siria partecipa ai processi di consultazione e rappresentanza del Fondo. Allo stesso tempo, assume una rilevanza politica che non può essere ignorata, soprattutto considerando il ruolo svolto dalla Russia durante la guerra civile siriana e il rapporto privilegiato che aveva mantenuto con il precedente governo di Bashar al-Assad.

Il ritorno nella circoscrizione araba non equivale a una rottura diplomatica con Mosca, né determina automaticamente un cambiamento delle alleanze militari. Le circoscrizioni del Fondo monetario internazionale sono gruppi attraverso i quali diversi Paesi organizzano la propria rappresentanza negli organi decisionali dell’istituzione; non costituiscono alleanze politiche o militari. Sarebbe quindi improprio interpretare il trasferimento della Siria come una dichiarazione di ostilità nei confronti della Russia. Tuttavia, il passaggio acquista un significato più ampio se inserito nel processo di riavvicinamento di Damasco ai Paesi arabi e alle istituzioni finanziarie regionali. La nuova leadership siriana cerca di ricostruire relazioni economiche che possano garantire risorse, competenze amministrative e accesso ai mercati, riducendo la dipendenza da un numero limitato di partner internazionali.

Le riunioni di Bangkok hanno offerto l’occasione per trasformare questa impostazione in una serie di iniziative concrete. Il ministro Barnieh ha incontrato rappresentanti della Banca Mondiale, del Fondo monetario arabo e di Citigroup, affrontando questioni che riguardano direttamente la capacità dello Stato siriano di finanziare la ripresa economica. Al centro dei colloqui figurano 493 milioni di dollari in sovvenzioni dell’International Development Association, il fondo della Banca Mondiale destinato ai Paesi a basso reddito. Le risorse riguardano settori essenziali come elettricità, sanità, acqua, istruzione, gestione delle finanze pubbliche e modernizzazione del sistema finanziario. Non si tratta di un nuovo stanziamento di 493 milioni annunciato durante gli incontri, ma di finanziamenti già concessi sui quali il governo siriano intende costruire ulteriori programmi di sviluppo e ricostruzione.

La distinzione è importante perché permette di comprendere la natura della fase attuale. La Siria non sta soltanto cercando nuovi fondi, ma deve dimostrare di essere in grado di utilizzare efficacemente quelli disponibili, rafforzando le proprie istituzioni e creando condizioni amministrative compatibili con il funzionamento dei programmi internazionali. Dopo oltre un decennio di guerra, la ricostruzione delle reti elettriche, degli ospedali, degli acquedotti e delle infrastrutture pubbliche costituisce una necessità immediata. Tuttavia, il ripristino materiale dei servizi non può essere separato dalla riorganizzazione della pubblica amministrazione, del sistema bancario e degli strumenti di controllo della spesa. Senza istituzioni capaci di programmare gli interventi, gestire i finanziamenti e garantire trasparenza, anche le risorse messe a disposizione dai partner internazionali rischiano di produrre risultati inferiori alle aspettative.

Il riavvicinamento alla Banca Mondiale ha già attraversato passaggi significativi. Dopo l’interruzione delle operazioni seguita all’inizio del conflitto nel 2011, la Siria ha recuperato nel 2025 l’accesso a nuovi programmi dell’istituzione, anche grazie all’intervento dell’Arabia Saudita e del Qatar, che hanno contribuito a regolarizzare arretrati per 15,5 milioni di dollari nei confronti dell’International Development Association. La Banca Mondiale ha successivamente approvato un finanziamento da 146 milioni di dollari per il settore elettrico, seguito da ulteriori interventi destinati ai servizi idrici e sanitari, alla gestione delle finanze pubbliche e alla modernizzazione finanziaria. Il ritorno della Siria nei programmi multilaterali non è quindi un evento isolato, ma il risultato di un percorso progressivo nel quale il sostegno dei Paesi arabi ha contribuito a riaprire canali di cooperazione rimasti a lungo inattivi.

Questa evoluzione attribuisce un ruolo crescente alle monarchie del Golfo e alle istituzioni finanziarie regionali. Arabia Saudita e Qatar hanno già contribuito a rimuovere un ostacolo concreto al ritorno della Banca Mondiale, mentre il Kuwait sta valutando la ripresa della cooperazione allo sviluppo attraverso il proprio fondo nazionale. Durante gli incontri di Bangkok, il Kuwait Fund for Arab Economic Development ha manifestato disponibilità a tornare a finanziare progetti siriani, dopo una collaborazione avviata nel 1969 e sviluppatasi per decenni nei settori dell’energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi idrici. Il fondo aveva concesso in passato 28 prestiti per un valore complessivo superiore a 330 milioni di dinari kuwaitiani, equivalenti a circa un miliardo di dollari. La disponibilità a riaprire questo canale non costituisce ancora un nuovo impegno finanziario definito, ma segnala l’interesse a partecipare alla ricostruzione di un Paese la cui stabilizzazione viene considerata rilevante per gli equilibri regionali.

Il rafforzamento dei rapporti con il mondo arabo si accompagna a un tentativo di ricostruire gli strumenti necessari al funzionamento dell’economia. Nei colloqui con il Fondo monetario arabo sono state discusse la possibile ripresa del programma di finanziamento del commercio regionale, la regolarizzazione degli obblighi finanziari ancora aperti e l’eventuale attivazione di linee di credito destinate alle importazioni governative. Per un Paese che deve ricostruire impianti produttivi, reti di distribuzione e servizi essenziali, la possibilità di finanziare gli acquisti dall’estero rappresenta una condizione fondamentale. La discussione sull’integrazione della Siria nei sistemi regionali di pagamento indica inoltre la volontà di superare difficoltà operative che hanno limitato per anni i rapporti bancari e commerciali con l’estero.

Parallelamente, gli incontri con Citigroup hanno riguardato la modernizzazione dei mercati dei capitali, l’eventuale sviluppo di un mercato obbligazionario e l’introduzione di strumenti finanziari utili alla gestione del debito e alla raccolta di risorse. Anche in questo caso occorre distinguere tra interlocuzioni preliminari e accordi effettivamente conclusi: non risultano annunciate operazioni finanziarie specifiche né scadenze per la realizzazione dei progetti discussi. Il valore politico di questi contatti consiste soprattutto nel tentativo di riportare il sistema finanziario siriano all’interno di relazioni internazionali più ampie, dopo un lungo periodo nel quale sanzioni, conflitto e isolamento avevano ostacolato il normale funzionamento dei canali bancari.

L’apertura economica di Damasco, tuttavia, non nasce con gli incontri di Bangkok. Già nel mese di settembre erano emersi segnali importanti di un cambiamento nei rapporti con Washington. Una delegazione della Camera di Commercio degli Stati Uniti, composta da rappresentanti di cinquanta aziende e oltre ottanta partecipanti, aveva raggiunto la capitale siriana per discutere opportunità di investimento e cooperazione in diversi settori produttivi. La missione, ricostruita nell’approfondimento Agenparl Svolta USA-Siria: apertura agli investimenti delle aziende USA, aveva evidenziato il nuovo interesse del mondo imprenditoriale americano per il mercato siriano, favorito dal cambiamento della politica statunitense sulle sanzioni. I colloqui avevano coinvolto rappresentanti istituzionali e imprese interessate alle prospettive di sviluppo del Paese, mostrando come la ricostruzione potesse diventare anche uno strumento di riavvicinamento diplomatico.

La decisione americana di porre fine, dal luglio 2025, al quadro generale delle sanzioni economiche contro la Siria, pur mantenendo restrizioni mirate nei confronti di soggetti designati, ha contribuito a modificare le condizioni nelle quali le imprese straniere possono valutare nuove iniziative. La rimozione di una parte significativa degli ostacoli normativi non elimina però automaticamente i rischi di investimento. Restano problemi legati alla certezza del diritto, alla stabilità delle istituzioni, alle infrastrutture danneggiate, alla disponibilità di servizi bancari e alla capacità delle autorità di garantire condizioni operative prevedibili. L’interesse manifestato dalle imprese americane costituisce quindi un segnale di apertura, ma la sua trasformazione in investimenti duraturi dipenderà dalla credibilità delle riforme e dall’evoluzione della situazione interna.

È proprio il rapporto tra apertura economica e sicurezza a riportare al centro dell’analisi la Russia. Mosca ha rappresentato per anni uno dei principali sostenitori militari e diplomatici di Bashar al-Assad, intervenendo direttamente nel conflitto e consolidando una presenza strategica sulla costa mediterranea. La caduta del precedente governo, nel dicembre 2024, ha modificato profondamente le condizioni politiche nelle quali quella presenza era stata costruita. Le nuove autorità siriane hanno dovuto ridefinire i rapporti con un Paese che aveva sostenuto il loro predecessore, mentre il Cremlino si è trovato nella necessità di preservare i propri interessi in un contesto radicalmente cambiato. Il risultato non è stato l’interruzione dei contatti, ma l’avvio di una trattativa sulla natura e sulle condizioni della cooperazione futura.

Nell’agosto 2026, Damasco e Mosca hanno raggiunto un memorandum d’intesa relativo alla riorganizzazione delle installazioni russe in Siria. L’accordo prevede il ritorno sotto gestione siriana di alcune infrastrutture civili precedentemente utilizzate dalla Russia, comprese strutture aeroportuali e commerciali sulla costa, e la trasformazione di installazioni militari in centri congiunti destinati all’addestramento e al supporto logistico. Il significato di questa intesa va oltre la gestione amministrativa delle basi. Per la Siria rappresenta il tentativo di riaffermare il controllo sulle proprie infrastrutture e di ridefinire le condizioni della presenza straniera; per la Russia costituisce una possibilità di mantenere un ruolo militare e logistico nel Mediterraneo orientale attraverso accordi negoziati con la nuova leadership.

Il 14 ottobre è arrivato un ulteriore elemento che conferma la continuità del negoziato. Il viceministro degli Esteri russo Georgij Borisenko ha dichiarato che Mosca e Damasco stanno lavorando ad accordi intergovernativi destinati a definire in maniera definitiva lo status delle installazioni militari russe in Siria, con l’obiettivo di arrivare alla firma entro la fine del 2026. Le dichiarazioni, riprese dalla stampa regionale, indicano che il memorandum di agosto rappresenta una base negoziale e non necessariamente il punto conclusivo della trattativa. Le strutture di Hmeimim e Tartus restano al centro del confronto, mentre le modalità di utilizzo congiunto e le competenze delle autorità siriane dovranno essere precisate negli accordi successivi. Non risultano ancora pubblicati tutti i termini definitivi della nuova sistemazione.

La contemporaneità tra l’annuncio sul Fondo monetario internazionale e le dichiarazioni russe sulle basi militari è particolarmente significativa. Da un lato, Damasco decide di lasciare la circoscrizione guidata da Mosca per rientrare in quella araba; dall’altro, continua a negoziare con il governo russo il futuro di installazioni considerate strategiche per la proiezione militare nel Mediterraneo. Le due decisioni possono apparire divergenti soltanto se interpretate attraverso una logica di appartenenza esclusiva a un blocco geopolitico. La condotta siriana suggerisce invece la ricerca di un equilibrio più articolato, nel quale i rapporti economici e finanziari vengono diversificati senza escludere forme di cooperazione militare con interlocutori precedenti.

Per Mosca, il mantenimento di una presenza sulla costa siriana conserva un valore che supera le relazioni bilaterali. Le installazioni di Tartus e Hmeimim hanno rappresentato punti importanti per le attività russe nel Mediterraneo e per il sostegno logistico alle operazioni regionali. La loro eventuale trasformazione in strutture condivise potrebbe ridurre il grado di autonomia operativa di cui la Russia disponeva sotto il precedente governo siriano, ma consentirebbe comunque di preservare collegamenti e capacità di presenza in un’area strategicamente rilevante. Molto dipenderà dai contenuti degli accordi definitivi, dalle condizioni di accesso alle strutture e dall’effettiva distribuzione delle competenze tra le autorità dei due Paesi.

Per Damasco, invece, il rapporto con la Russia presenta opportunità e difficoltà. La cooperazione militare può offrire competenze, addestramento e continuità in alcuni settori della difesa, ma la memoria del sostegno russo al precedente governo rende il rapporto politicamente delicato. A complicare ulteriormente il quadro è la presenza in Russia di Bashar al-Assad, al quale Mosca ha concesso asilo dopo la caduta del suo governo. Le autorità russe hanno ribadito di considerare tale decisione definitiva, mentre la nuova Siria deve confrontarsi con le richieste di responsabilità per le violazioni commesse durante gli anni del conflitto. La normalizzazione delle relazioni bilaterali non cancella quindi le divergenze legate al passato, né garantisce automaticamente un’intesa stabile su tutte le questioni aperte.

La strategia siriana si sviluppa così lungo direttrici differenti. I Paesi arabi possono offrire finanziamenti, sostegno diplomatico e collegamenti economici regionali; gli Stati Uniti possono favorire l’accesso a investimenti, tecnologie e circuiti finanziari internazionali; la Russia mantiene competenze e interessi nel settore militare. A questi interlocutori si aggiungono le istituzioni multilaterali, dalle quali Damasco cerca assistenza tecnica, risorse e strumenti per rafforzare la credibilità delle proprie politiche economiche. La diversificazione dei rapporti può aumentare i margini di manovra del governo siriano, ma comporta anche la necessità di conciliare interessi esterni che non sempre coincidono.

Il ritorno nelle istituzioni finanziarie internazionali pone inoltre questioni interne che non possono essere subordinate alla sola dimensione geopolitica. La Siria deve affrontare le conseguenze di anni di distruzioni, spostamenti di popolazione, perdita di capacità produttiva e deterioramento dei servizi pubblici. La ripresa economica richiede non soltanto capitali, ma anche un sistema amministrativo capace di distribuirli secondo priorità verificabili e un contesto di sicurezza sufficientemente stabile da permettere il funzionamento delle attività produttive. Il Fondo monetario internazionale ha segnalato prospettive di forte crescita economica per il 2026 e il 2027, ma ha anche richiamato le difficoltà derivanti dalle lacune nei dati disponibili. Le previsioni di espansione devono quindi essere interpretate con cautela, considerando la profondità della contrazione economica accumulata negli anni precedenti.

La ripresa delle consultazioni previste dall’articolo IV del Fondo monetario internazionale rappresenterebbe un ulteriore passaggio nel processo di normalizzazione. L’ultima consultazione di questo tipo con la Siria risale al 2009, prima dell’inizio del conflitto. Il ritorno a un confronto regolare sulle politiche economiche consentirebbe alle istituzioni internazionali di disporre di informazioni più sistematiche e al governo siriano di confrontarsi con valutazioni esterne sulla sostenibilità delle proprie scelte. Non si tratta di un passaggio puramente tecnico: la disponibilità di dati attendibili, bilanci trasparenti e istituzioni funzionanti è essenziale anche per attrarre investimenti privati e consolidare la fiducia dei partner finanziari.

In questo contesto, la ricostruzione della Siria assume una dimensione regionale e internazionale. Il Paese occupa una posizione geografica rilevante nei collegamenti tra Mediterraneo, Levante e penisola arabica, e il recupero delle infrastrutture di trasporto, energia e commercio potrebbe incidere sugli scambi dell’intera area. Tuttavia, le opportunità economiche non eliminano automaticamente le tensioni politiche e i problemi di sicurezza. La sostenibilità degli investimenti dipenderà anche dalla capacità della nuova leadership di costruire istituzioni inclusive, gestire le fratture lasciate dalla guerra e garantire condizioni di stabilità sufficienti a sostenere una ripresa di lungo periodo.

L’interesse manifestato da Washington, dalle istituzioni finanziarie arabe e dalla Banca Mondiale non deve quindi essere interpretato come la prova di una ricostruzione già avviata su basi irreversibili. Gli incontri diplomatici, le missioni imprenditoriali e gli annunci di cooperazione costituiscono passaggi importanti, ma restano distinti dall’effettiva realizzazione di progetti, dall’erogazione delle risorse e dalla capacità di produrre miglioramenti misurabili nella vita della popolazione. Allo stesso modo, il negoziato con la Russia sulle basi militari non dimostra che tutte le divergenze siano state superate. La Siria si trova ancora in una fase di transizione, nella quale molte delle scelte annunciate dovranno essere tradotte in accordi definitivi e risultati concreti.

La trasformazione in corso evidenzia comunque un cambiamento rispetto agli anni nei quali la sopravvivenza del governo siriano dipendeva in misura determinante dal sostegno militare di Mosca e di altri alleati. La nuova leadership cerca oggi di costruire rapporti con una pluralità di interlocutori, attribuendo alla diplomazia economica un ruolo centrale nella ridefinizione della propria posizione internazionale. Il ritorno nella circoscrizione araba del FMI segnala il rafforzamento del legame con le istituzioni regionali; l’apertura agli investimenti americani indica la volontà di recuperare relazioni economiche con l’Occidente; il negoziato sulle installazioni russe dimostra che il rapporto con Mosca continua a essere considerato una questione strategica da gestire attraverso il confronto.

La ricostruzione siriana si presenta dunque come un processo nel quale finanza, diplomazia e sicurezza procedono insieme. Le risorse della Banca Mondiale potranno contribuire al recupero dei servizi essenziali, il sostegno dei Paesi arabi potrà favorire il reinserimento economico regionale e l’interesse delle imprese straniere potrà aprire nuove opportunità produttive. Ma la stabilità di questo percorso dipenderà dalla capacità di Damasco di consolidare le proprie istituzioni e mantenere relazioni sostenibili con partner portatori di interessi differenti.

La Siria che emerge dagli incontri di Bangkok e dai negoziati con Mosca non è più quella degli equilibri consolidati durante la guerra civile. È un Paese che tenta di recuperare spazio nelle relazioni internazionali, negoziando contemporaneamente finanziamenti, investimenti e condizioni della presenza militare straniera. Il passaggio dalla dipendenza da pochi alleati a una diplomazia più diversificata potrebbe modificare il ruolo di Damasco nel Medio Oriente, ma sarà la capacità di trasformare le aperture internazionali in ricostruzione economica, stabilità istituzionale e miglioramento delle condizioni di vita a determinarne la portata.