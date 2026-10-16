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Politica Interna

XYLELLA, CERRETO (FDI): «DAL GOVERNO MELONI 30 MILIONI PER RILANCIARE L’OLIVICOLTURA PUGLIESE»

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - «Con lo stanziamento di 30 milioni di euro per la rigenerazione olivicola nelle aree della Puglia colpite dalla Xylella, il Governo Meloni dà una risposta concreta agli agricoltori e a un territorio duramente segnato dall'emergenza. Risorse importanti per ricostruire il patrimonio olivicolo, sostenere le imprese e restituire prospettive produttive ed economiche a intere comunità. L'impegno del ministro Francesco Lollobrigida conferma la volontà di accompagnare la ripresa di una filiera che rappresenta un'eccellenza del nostro Made in Italy e un elemento fondamentale dell'identità e del paesaggio pugliese. Investire nella rigenerazione olivicola significa tutelare il lavoro degli agricoltori e dare futuro ai territori».

(AGENPARL)
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