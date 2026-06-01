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Politica Interna

Tax The Rich – Il programma del meeting dell’Alleanza della Sinistra Europea a Milano. Venerdi 5 giugno 2026 ore 17.30 / 21

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2026 - Europea a Milano.*

*"Tax the rich – Combattere le disuguaglianze e ridistribuire la ricchezza"* è
l'appuntamento che l'European Left Alliance, l'alleanza della sinistra
europea ha organizzato *venerdi 5 giugno 2026, dalle ore 17.30 alle 21 a

È sempre più evidente ed urgente la necessità di tassare i grandi patrimoni
e i profitti straordinari, per ridistribuire la ricchezza e ridurre le
disuguaglianze sociali in Italia e in Europa. . All'evento interverranno
leader politici dei partiti membri dell'ELA, dei partiti partner,
economisti ed esperti del settore.

Il programma dei lavori prevede l'apertura alle *ore 18 con Giorgio Marasà*,
Responsabile relazioni internazionali di Sinistra Italiana e *Catarina
Martins,* Parlamentare europea e Co Presidente dell'Alleanza della Sinistra
Europea.

*Dalle ore 18:30 alle ore 19:30 Tavola rotonda "Tassare i ricchi,
condividere la ricchezza, costruire democrazie migliori"* Una sessione per
esplorare analisi e proposte concrete utili a costruire un sistema fiscale
più equo e progressivo. Al tempo dei super-miliardari e della grande
accumulazione progettare un fisco capace di redistribuire la ricchezza è
indispensabile per salvare il welfare e la democrazia.

*Intervengono Mikhail Maslennikov di Oxfam, Elisabetta Piccolotti, Sinistra
Observatory, Emiliano Brancaccio, Professore di Economia Politica,
Commissione Occupazione ed Affari Sociali del Parlamento europeo,

(AGENPARL)
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