Agenzia nr. 1206 – Gazebo contro aumento Irpef, Mazzotta: “I pugliesi sono con noi, no alle tasse di Decaro

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2026 - "Ieri e oggi in tante piazze della provincia di Lecce abbiamo incontrato i cittadini per la raccolta firme contro l'aumento dell'Irpef deciso da Antonio Decaro per sanare il buco nei conti sanitari che lui ed Emiliano hanno creato. I pugliesi sono con noi, abbiamo avuto risposte bellissime alla nostra iniziativa e c'è un sentimento di forte sfiducia nei confronti della Giunta regionale: tutti ricordano che Decaro in campagna elettorale promise di realizzare il suo programma perché "la Regione aveva i conti in ordine". Salvo poi, a distanza di pochi mesi, annunciare il salasso che attende tutti. Contro questo modo di fare politica ci stiamo mobilitando e continueremo a farlo fino a quando il presidente non si deciderà a fare dietrofront"./comunicato
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