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Puglia

Agenzia nr. 1205 – Incidente ex Ilva, De Santis: “La sicurezza non può essere una opzione

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto

Incidente ex Ilva, De Santis: "La sicurezza non può essere una opzione"

"La vita, il benessere e la salute dei lavoratori devono essere garantiti, ogni giorno e ogni notte, ad ogni turno e in ogni momento. La sicurezza dei lavoratori non può essere né una opzione né una zavorra. La sicurezza deve essere la prima condizione da garantire a tutti i lavoratori e agli operai dell'ex Ilva di Taranto, dove prosegue la scia di troppi incidenti. 

Stanotte un operaio ha rischiato la vita per scampare alle fiamme mentre era al lavoro su una escavatrice, riportando lesioni e fratture. E ci ritroviamo a dire che poteva andare molto peggio e per fortuna non è stato così. 

Quello che è accaduto è inaccettabile ed è il sintomo di una gestione inadeguata, irresponsabile che scarica sui lavoratori la complessa situazione in cui versano le Acciaierie d'Italia, nome altisonante che contrasta con la condizione di incertezza e precarietà dello stabilimento"./comunicato 

(AGENPARL)
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