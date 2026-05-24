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Medio Oriente

Trump apre agli Accordi di Abramo per l’Iran: “Possibile normalizzazione in futuro”

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2026 - Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato su Truth Social che le relazioni tra Stati Uniti e Iran stanno diventando “molto più professionali e produttive”. In un passaggio che ha sorpreso gli osservatori, Trump non ha escluso che, in prospettiva, anche l’Iran possa aderire agli Accordi di Abramo, il quadro di normalizzazione diplomatica tra Israele e diversi paesi arabi.

“Vorrei ringraziare tutti i paesi del Medio Oriente per la loro cooperazione”, ha affermato il Presidente, sottolineando che tale supporto verrà rafforzato proprio dall’adesione agli Accordi di Abramo. Pur ribadendo la ferma opposizione statunitense allo sviluppo di un’arma nucleare iraniana, Trump ha tracciato una visione di lungo periodo in cui Teheran potrebbe superare l’attuale isolamento per integrarsi nel nuovo ordine regionale mediato dagli USA.

https://tass.com/world/2135845

(AGENPARL)
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