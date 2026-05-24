(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2026 - "Chi è senza vergogna, senza pudore, né dignità sono proprio i Cinquestelle. Hanno il coraggio di mistificare la realtà accusando il Governo Meloni per il Superbonus, quando la misura è stata pensata proprio da loro. E' paradossale che provino a scaricare sul nostro esecutivo la responsabilità per le proroghe, che erano indispensabili viste le situazioni aperte con le cessioni dei crediti, in cui migliaia di cittadini sono stati vittime di truffe. Hanno prodotto un buco di quasi 200 miliardi di euro che pagheremo sino al 2028, soldi sottratti alla sanità, agli stipendi e al welfare, alle aziende… Mai nessun partito nella storia della nostra Repubblica ha creato tanti danni tra: Superbonus, Reddito di cittadinanza e gestione del Covid. A fronte di ciò, i pentastellati dovrebbero almeno avere il pudore di tacere e di chiedere scusa agli italiani. Resterei, pertanto, davvero stupito se alle prossime elezioni non venissero, finalmente, spazzati via".
Superbonus. Malaguti (FdI): M5S senza vergogna mistifica realtà, anziché chiedere scusa a cittadini
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