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Politica Interna

Sicurezza. De Corato (FdI): Aggressione a Lukas Biancolino in metro episodio gravissimo. Milano non può essere ostaggio di borseggiatrici e violenti

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2026 - "Quanto accaduto nella metropolitana milanese a Lukas Biancolino è l'ennesimo episodio gravissimo che dimostra come il problema della sicurezza sui mezzi pubblici non possa più essere minimizzato. Secondo quanto riportato dalla stampa, un giovane impegnato nel contrasto ai borseggi sarebbe stato aggredito e colpito alla testa con la cinghia metallica di una borsa, riportando una ferita al cuoio capelluto. A lui va la mia piena solidarietà e l'augurio di pronta guarigione". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato. "Da tempo- prosegue – denunciamo una situazione ormai fuori controllo in alcune stazioni e linee della metropolitana milanese. I cittadini, i turisti, i lavoratori e persino chi prova a segnalare episodi sospetti non possono essere lasciati soli davanti a gruppi organizzati di borseggiatori che agiscono con arroganza e, sempre più spesso, con violenza. Servono presidi più costanti nelle stazioni sensibili, più controlli nelle fasce orarie critiche, maggiore coordinamento tra ATM, Comune, forze dell'ordine e Polizia Locale, oltre a strumenti efficaci per impedire che soggetti già noti continuino indisturbati a frequentare banchine, mezzanini e convogli. Milano non può rassegnarsi all'idea che prendere la metropolitana significhi rischiare il portafoglio o addirittura l'incolumità personale. La sicurezza non è propaganda: è un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni. Il Comune e ATM facciano finalmente la loro parte senza sottovalutare un fenomeno che ormai è sotto gli occhi di tutti", conclude.

(AGENPARL)
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