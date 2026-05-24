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Politica Interna

Sanità pugliese. Maiorano (Fdi): Dal Pd solo vittimismo, Vietri ha posto un tema politico reale

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2026 - "Fa sorridere vedere esponenti del PD parlare oggi di 'aggressività' e provare a trasformare in un caso politico la semplice possibilità avuta dal consigliere regionale Giampaolo Vietri di avvicinarsi al presidente Michele Emiliano per ricordargli, con toni certamente fermi ma rispettosi, i danni provocati da anni di malgoverno della sinistra in Puglia. Nessuna aggressione, nessun 'agguato': solo la legittima contestazione politica di chi chiede conto di risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Colpisce invece il tentativo di Emiliano di minimizzare, se non addirittura negare, il disastro della sanità pugliese e il buco da 350 milioni di euro che pesa sulle casse regionali e che rischia di essere scaricato sui pugliesi attraverso l'aumento dell'Irpef. I cittadini conoscono bene la realtà: liste d'attesa interminabili, servizi insufficienti e troppe famiglie costrette ancora oggi a curarsi fuori regione. La sinistra pugliese, anziché arrampicarsi sugli specchi e impartire lezioni morali, dovrebbe spiegare come sia stato possibile arrivare a questa situazione dopo quasi vent'anni di governo regionale. Dietro questo nervosismo politico c'è forse la consapevolezza che il sistema costruito attorno a Emiliano stia mostrando tutti i suoi limiti."

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