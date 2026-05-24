NOTA FARNESINA – L’Italia festeggia l’Africa con lo sport. Tajani domani all’iniziativa “Italia-Africa: culture in gioco” con i campioni sportivi africani

L’Italia festeggia la Giornata dell’Africa con lo sport. I campioni sportivi africani e di origine africana saranno presenti domani all’iniziativa “Italia-Africa: culture in gioco”, promossa in occasione della Giornata dell’Africa 2026. L’evento sarà aperto dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani alle 09:45, presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.

La ricorrenza del 25 maggio, che celebra la nascita dell’Organizzazione dell’Unità Africana, sarà dedicata quest’anno al ruolo dello sport come strumento di dialogo, inclusione, formazione e crescita condivisa tra Italia e continente africano.

I panel daranno spazio alle testimonianze di campioni olimpici, atleti della Nazionale italiana e altri protagonisti del mondo sportivo che, attraverso le loro esperienze personali e professionali, rappresentano oggi un ponte naturale tra Italia e Africa e un esempio di integrazione, crescita e dialogo interculturale. Saranno inoltre presenti università, associazioni e organizzazioni impegnate nella cooperazione tra Italia e Africa, per approfondire le opportunità offerte ai giovani attraverso lo sport, la cultura e la formazione.

I rapporti economici tra Italia e Africa sono oggi sempre più solidi e articolati: l’Italia è l’ottavo fornitore del continente africano e il quarto mercato di destinazione delle esportazioni africane.