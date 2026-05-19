MODENA, BARCAIUOLO (FDI): E’ STATO UN TERRIBILE ATTENTATO

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - “Quello di Modena è stato un terribile attentato. Quando mi sono recato sul posto ho visto scene da guerra e sinceramente non comprendo il sollievo nel sapere che questo criminale è cittadino italiano. Si è trattato di un gesto emulativo come quelli di Nizza e Berlino, il gesto dunque di un pazzo che potrebbe essere soggetto a nuovi atti emulativi. Non bisogna perciò abbassare la guardia sul ripetersi di simili accadimenti. Il mio biasimo va infine al sindaco di Modena Mezzetti che in piazza ha vergognosamente strumentalizzato questa vicenda, quando invece ci sarebbe stato bisogno di effettuare controlli preventivi su questa persona che si è resa responsabile di questo tragico gesto”.
Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo, coordinatore in Emilia Romagna del partito.