Iran: raffica di arresti contro “reti affiliate a USA e Israele”

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2026 - L’intelligence delle Guardie della Rivoluzione (IRGC) ha annunciato una vasta operazione in diverse province del Paese, portando all’arresto di decine di individui accusati di spionaggio e sabotaggio per conto di Stati Uniti e Israele.
Le operazioni nelle province Secondo la nota ufficiale diffusa dall’agenzia Tasnim, gli arresti hanno colpito tre aree strategiche:
- Qazvin: Identificate due spie legate a Israele e smantellata una rete di traffico d’armi. Sequestrate inoltre 1.400 tonnellate di materie prime petrolchimiche destinate a destabilizzare il mercato interno.
- Kerman: Arrestati otto individui accusati di attività terroristiche, tra cui attacchi contro veicoli della sicurezza e spionaggio per conto del Mossad.
- Chaharmahal e Bakhtiari: Catturati 22 elementi legati a correnti antirivoluzionarie e monarchiche, intenti a organizzare atti di sabotaggio e acquisire armi.
L’operazione arriva in un momento di estrema tensione internazionale e, secondo l’IRGC, mira a neutralizzare i tentativi stranieri di creare insicurezza e colpire l’economia nazionale iraniana.
https://www.tasnimnews.ir/en/news/2026/05/18/3594211/irgc-nabs-hostile-elements-across-iran