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Medio Oriente

Iran, Rezaei rompe il silenzio: Danneggiata nave USA nel Mare dell’Oman

Sabrina PanarelloBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2026 - Il fronte militare iraniano alza il livello e sfida apertamente Washington. Il Maggiore Generale Mohsen Rezaei, consigliere militare senior del Leader Supremo, ha rilasciato dichiarazioni incendiarie che cambiano totalmente la lettura della crisi nel Golfo.

L’attacco alla nave americana

Una delle tre navi pattuglia americane entrate nello Stretto di Hormuz è stata colpita e danneggiata da un attacco missilistico iraniano. Lo ha dichiarato Rezaei alla televisione di Stato, aggiungendo dettagli pesanti sull’incidente.

Gli Stati Uniti starebbero mantenendo il massimo riserbo sull’accaduto per non mostrare segni di debolezza davanti alla comunità internazionale. Le navi americane sono entrate nel settore dal lato dell’Oman. Teheran considera questa manovra una violazione diretta delle proprie acque territoriali.

Il Mare dell’Oman come cimitero navale

La minaccia di Rezaei è un avvertimento brutale per il Pentagono. Se il blocco navale statunitense dovesse continuare, il Mare dell’Oman si trasformerà in un cimitero per la flotta di Washington. Il Generale ha ribadito che il blocco navale rappresenta, a tutti gli effetti, un atto di guerra. Questa situazione giustifica quindi una risposta militare immediata da parte di Teheran.

La nostra pazienza ha dei limiti e le forze armate sono pronte a spezzare l’assedio americano, ha avvertito il Generale. Secondo l’alto comando iraniano, gli Stati Uniti non hanno più alcuna giustificazione politica per mantenere navi da guerra nella regione del Golfo.

La sfida strategica a Washington

Rezaei ha sferrato un attacco verbale diretto alla strategia degli Stati Uniti. Ha definito l’America di oggi come una potenza in declino che cerca di imporre l’insicurezza globale per sopravvivere.

L’Iran resta ufficialmente aperto alla diplomazia, ma il Generale ha chiarito un punto fondamentale. Teheran agisce con molta più decisione sul campo di battaglia che al tavolo delle trattative. Se Washington non compirà passi concreti per ridurre la tensione, la difesa dei confini iraniani passerà esclusivamente attraverso l’uso della forza militare.

https://english.almanar.com.lb/article/74372

(AGENPARL)
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