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Medio Oriente

Svolta USA-Iran: Washington accetta la revoca delle sanzioni sul petrolio

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2026 - TEHERAN – Gli Stati Uniti hanno accettato di rinunciare alle sanzioni petrolifere contro l’Iran nel nuovo testo della proposta negoziale. Lo riferisce una fonte vicina al team diplomatico di Teheran all’agenzia Tasnim.

Rinuncia temporanea dell’OFAC

Il nuovo documento prevede una rinuncia temporanea alle sanzioni dell’OFAC (Office of Foreign Assets Control). Questa misura resterà valida per tutta la durata del periodo di negoziazione, fino al raggiungimento di un accordo definitivo.

Si tratta di un cambio di rotta significativo rispetto ai testi precedenti presentati da Washington. La mossa punta a sbloccare il dialogo e facilitare le trattative in corso.

La risposta di Teheran

L’Iran insiste sulla necessità di una rimozione totale e permanente di tutte le sanzioni. Teheran considera questo punto come parte integrante degli impegni obbligatori degli Stati Uniti. La rinuncia temporanea proposta dall’amministrazione americana viene ora valutata dal governo iraniano come un segnale per la prosecuzione del confronto.

https://www.tasnimnews.ir/en/news/2026/05/18/3594172/us-accepts-waiver-of-iran-oil-sanctions-in-new-text

(AGENPARL)
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