Close Menu
Trending
lunedì 18 Maggio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Difesa

Ucraina, forze speciali DIU prendono il controllo di posizioni chiave a Stepnohirsk

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2026 - ZAPORIZHZHIA – Importante avanzata delle forze ucraine nel settore meridionale. Le unità di sicurezza e difesa dell’Ucraina hanno assunto il controllo di luoghi chiave nella città di Stepnohirsk, situata nell’oblast di Zaporizhzhia. Lo ha confermato l’intelligence della difesa dell’Ucraina (DIU).

L’operazione dell’unità speciale Artan

L’azione è stata condotta dalle truppe d’assalto dell’unità speciale Artan. Durante l’operazione, i soldati ucraini hanno effettuato una serie di manovre offensive per espellere le forze russe dall’insediamento. L’obiettivo principale è stato quello di stabilizzare la situazione tattica in città.

Secondo i dettagli forniti dal DIU, l’avanzata è stata ostacolata dall’attacco di un drone FPV russo contro i veicoli ucraini. Tuttavia, le truppe di Artan sono riuscite a distruggere il drone e a proseguire verso le posizioni nemiche.

Combattimenti urbani e controllo del territorio

I combattimenti si sono svolti in condizioni urbane difficili. Le forze russe sono state cacciate da diverse posizioni fortificate. Attualmente, le zone strategiche di Stepnohirsk sono sotto il controllo ucraino.

Il comandante di Artan, Viktor Torkotiuk, ha spiegato che le operazioni sono state coordinate utilizzando la ricognizione aerea e attacchi di precisione. Ogni edificio della zona è stato bonificato per escludere la presenza di trappole o resti delle forze di occupazione.

Nonostante il successo, il comando ucraino rimane cauto. Torkotiuk ha infatti dichiarato che non si escludono nuovi tentativi russi di rientrare in città. Le forze ucraine restano pronte a difendere le posizioni riconquistate.

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2026/05/18/8035184

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl