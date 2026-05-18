Ucraina, forze speciali DIU prendono il controllo di posizioni chiave a Stepnohirsk

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2026 - ZAPORIZHZHIA – Importante avanzata delle forze ucraine nel settore meridionale. Le unità di sicurezza e difesa dell’Ucraina hanno assunto il controllo di luoghi chiave nella città di Stepnohirsk, situata nell’oblast di Zaporizhzhia. Lo ha confermato l’intelligence della difesa dell’Ucraina (DIU).
L’operazione dell’unità speciale Artan
L’azione è stata condotta dalle truppe d’assalto dell’unità speciale Artan. Durante l’operazione, i soldati ucraini hanno effettuato una serie di manovre offensive per espellere le forze russe dall’insediamento. L’obiettivo principale è stato quello di stabilizzare la situazione tattica in città.
Secondo i dettagli forniti dal DIU, l’avanzata è stata ostacolata dall’attacco di un drone FPV russo contro i veicoli ucraini. Tuttavia, le truppe di Artan sono riuscite a distruggere il drone e a proseguire verso le posizioni nemiche.
Combattimenti urbani e controllo del territorio
I combattimenti si sono svolti in condizioni urbane difficili. Le forze russe sono state cacciate da diverse posizioni fortificate. Attualmente, le zone strategiche di Stepnohirsk sono sotto il controllo ucraino.
Il comandante di Artan, Viktor Torkotiuk, ha spiegato che le operazioni sono state coordinate utilizzando la ricognizione aerea e attacchi di precisione. Ogni edificio della zona è stato bonificato per escludere la presenza di trappole o resti delle forze di occupazione.
Nonostante il successo, il comando ucraino rimane cauto. Torkotiuk ha infatti dichiarato che non si escludono nuovi tentativi russi di rientrare in città. Le forze ucraine restano pronte a difendere le posizioni riconquistate.
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