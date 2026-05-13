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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – domani nella sala ex Tesoreria la presentazione del volume “Competenze per il valore pubblico – una prospettiva comunale

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - "COMPETENZE PER IL VALORE PUBBLICO – UNA PROSPETTIVA COMUNALE"

Domani, giovedì 14 maggio, alle ore 18.00 , nella sala ex Tesoreria di Palazzo della Città , si terrà la presentazione del volume "Competenze per il Valore Pubblico – Una prospettiva comunale" , promossa da AIDP Puglia e Basilicata .

L'incontro sarà l'occasione per approfondire il nuovo modello di gestione del capitale umano basato sulle competenze nell'ambito del settore pubblico, in una fase di profonda trasformazione della pubblica amministrazione: da sistema prevalentemente adempimentale a organizzazione capace di generare valore pubblico per le comunità.

Alla presentazione interverranno Bruno Carapella , componente dell'Unità Operativa Centrale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione della riforma nel mercato del lavoro nella Pubblica Amministrazione, e Francesco Pellecchia , civil servant e referente AIDP PA Puglia e Basilicata .

L'iniziativa si inserisce nel dibattito sul rinnovamento della pubblica amministrazione e sulla necessità di valorizzare competenze, responsabilità e innovazione organizzativa come strumenti essenziali per migliorare la qualità dei servizi e rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini.

(AGENPARL)
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