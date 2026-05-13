Carte d’identità elettroniche, cinque “Open day” a maggio Lo Fazio: “Andiamo incontro alle esigenze dei cittadini

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - Lo Fazio: "Andiamo incontro alle esigenze dei cittadini"
Cinque "Open day" per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel mese di maggio. Le aperture straordinarie sono in programma sabato 16 maggio dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17; martedì 19 dalle 15 alle 17; sabato 16 dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17; sabato 23 dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17; martedì 26 dalle 15 alle 17; sabato 30 dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17.
Gli appuntamenti, riservati esclusivamente ai residenti nel Comune di Anzio, sono prenotabili solo online al link [ | ]